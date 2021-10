Heiligenhaus : Kulturausschuss beschließt Verlegung weiterer Stolpersteine

Heiligenhaus Die Stadt Heiligenhaus will drei weitere Stolpersteine für Opfer des NS-Regimes verlegen. Die Kunstdenkmäler sollen an Gustav Jacobs, Helene Nora Jacobs und Meta Herz erinnern.

(RP) Gustav Jacobs, geboren am 22. April 1878 in Heiligenhaus, ermordet im November 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Meta Herz, geborene Jacobs am 27. März 1880 in Heiligenhaus, deportiert am 27. Januar 1942 ins Ghetto Riga, verstorben am 24. Juli 1944 im KZ Riga-Kaiserwald. Helene Nora Jacobs, geboren am 16. Dezember 1884 in Heiligenhaus, deportiert am 10. November 1941 ins Ghetto Minsk, im Ghetto Minsk verschollen. Das sind die Namen der Mitbürger jüdischen Glaubens, zu deren Andenken weitere Stolpersteine in Heiligenhaus verlegt werden sollen.