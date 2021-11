Ratingen : Aktion Zumba gegen Brustkrebs bringt 1000 Euro

Unter Anleitung von Saskia Reuter und in Halloween-Montur tanzten Ratingerinnen am Sonntag Zumba für einen guten Zweck. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Zumba-Queen Saskia Reuter versammelte am Sonntag tanzfreudige Teilnehmerinnen für einen ganz besonderen Zweck. Sie sorgten für Aufmerksamkeit für Brustkrebs und sammelten Spenden.

() Rund zwei Stunden lang schwitzten die Teilnehmer am Sonntag am Dürerring. Die Ratinger Zumba-Trainerin Saskia Reuter hatte zugunsten von Pink Ribbon mobil gemacht. Der komplette Erlös der Veranstaltung geht an die Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Aufmerksamkeit für Brustkrebs zu schaffen. Die Teilnehmer konnten nach ihrem Gutdünken spenden. Insgesamt kamen 1000 Euro zusammen, die Saskia Reuter jetzt an Pink Ribbon überweist. Die Teilnehmer, die größtenteils kostümiert kamen, tanzten nicht nur für einen guten Zweck, sie hatten auch noch Spaß dabei.