Kultur in Ratingen : Festival in der Friedenskirche begeistert das Publikum

Festival in der Friedenskirche begeistert das Publikum

Kultur in Ratingen

Thierry Lang, Heiri Känzig und Matthieu Michel aus der Schweiz traten am zweiten Festivaltag auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ein begeisterungsfähiges Publikum erlebte eine abwechslungsreiche, dreiteilige Konzertreihe der USB-Stiftung in der Friedenskirche in Ratingen Ost. Zu Gast waren Musiker aus Deutschland, Schweiz, Norwegen und Schweden.

(tb) „Wo bleibt das Publikum“ fragte Dr. Wolfram Görtz in der RP. Die Antwort aus Ratingen kam prompt: Trotz coronabedingt schwierigen Vorverkaufs konnten die evangelische Kirchengemeinde Ratingen-Ost und die USB-Stiftung nicht nur drei Konzerttage mit neun Musikern aus Deutschland , Schweiz , Schweden und Norwegen präsentieren, sondern drei ausverkaufte Konzerte und ein (wieder) begeisterungsfähiges Publikum.

Die Eröffnung des eastPLUGGED® Festivals durch den Hausherrn der Friedenskirche, Pfarrer Thomas Gerhold, erfolgte im ersten Teil seiner „Kranich-Trilogie“ mit dem Hinweis, dass die Vögel besonders effektiv unterwegs sind, indem sie Kräfte schonend hintereinander fliegen und sich in den Positionen abwechseln.

Im Anschluss an diesen besinnlichen Auftakt wurde es dunkel und fremde, aber feine Luftgeräusche drangen nach und nach aus unterschiedlichen Positionen in den Klangraum der Kirche. Schon bald erwuchsen daraus Klänge, erst vereinzelt, dann sphärischen Strömungen ähnlich, die sich wunderbar Richtung Kirchendach und Himmel entwickelten. Die in der Schweiz lebende deutsche Saxophonisten Nicole Johänntgen hatte soeben mit ihrem Stück „Sternenhimmel“ die ersten akustischen Akzente bei diesem Festival gesetzt.