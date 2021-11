Ratingen : Junge Ratinger malen ihre „Heimat“

Ratingen Kreisweit hatte die Caritas zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Besonders viele junge Künstler aus Ratingen beteiligten sich. Ihre Werke sind bis Mitte November im Pfarrzentrum Heilig Geist ausgestellt.

() „Angekommen! Ich und meine Familie in Deutschland“ – unter diesem Motto stand ein Malwettbewerb, zu dem die Caritas im Kreis Mettmann in den Sommerferien aufgerufen hatte. 34 junge Künstler im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus Ratingen (insgesamt gab es kreisweit rund 50 Teilnehmer) brachten dafür ihre Empfindungen auf Papier.

Das Wer der sechsjährigen Safia aus Haan überzeugte schließlich die Jury, zu der auch Helda Kutisch gehörte, eine Künstlerin, die vor einigen Jahren aus Syrien floh und heute in Ratingen lebt. Ebenfalls in der Jury: der im Iran geborene Mehrdad Rashidi, der erst kürzlich im Mosaik in Ratingen West ausstellte.

Wanderausstellung Die ersten neun Plätze sind auf einem Plakat verewigt, mit dem das Engagement dieser Kinder noch einmal besonders gewürdigt werden soll. Die so ausgezeichneten Bilder werden in einer Wanderausstellung an unterschiedlichen Orten im Kreis Mettmann zu bewundern sein.

Nun sollen die Werke der anderen Teilnehmer aber nicht in der Versenkung verschwinden. Deshalb zeigt der Caritasverband in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist die Bilder der Kinder aus Ratingen für zwei Wochen (noch bis zum 15. November) im Pfarrzentrum Heilig Geist. Damit Besucher sie zu jeder Zeit betrachten können, sind die Arbeiten im Fenster ausgestellt. Am vergangenen Samstag wurde die Ausstellung in Ratingen West eröffnet.