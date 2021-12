Aktion in Hösel : Wilhelm-Busch-Schule sammelt für Ratinger Tafel

Hösel (RP) Mit einem Spendenprojekt unterstützte die Wilhelm-Busch-Schule erneut die Ratinger Tafel. Dazu brachten die Schulkinder auf freiwilliger Basis ein oder zwei Packungen Lebensmittel oder Hygieneartikel mit in die Schule, wo sie gesammelt wurden.

In den Klassen wurde darüber gesprochen, dass es auch hier bei uns in Ratingen viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und die Ratinger Tafel ehrenamtlich hilft, die Spenden an die Mitmenschen zu verteilen. Jetzt wurden die vielen Kartons von den Klassensprechern in kleinere Kisten der Tafel umgepackt und von den Mitarbeitern abgeholt.