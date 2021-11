Ratingen : Herztag informiert über Bluthochdruck

Ratingen Die Herzwochen, eine bundesweite Aufklärungskampagne der Deutschen Herzstiftung, stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Das Herz unter Druck". Ratingen lädt zu einem Herztag ein.

Beinahe ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland hat einen zu hohen Blutdruck . „Bluthochdruck ist eine Volkserkrankung, die aufgrund der modernen Lebensweise noch an Bedeutung gewonnen hat“, erklärt Chefarzt Dr. Markus Freistühler. „Schon bevor Sie den erhöhten Blutdruck selber bemerken, werden die Blutgefäße und das Herz belastet. So ist chronischer Bluthochdruck eine der häufigsten Ursachen der Herzschwäche.“ Zur Vermeidung von Herzschwäche, Herzinfarkt oder Schlaganfall ist die Behandlung eines erhöhten Blutdrucks daher von größter Bedeutung. Denn häufig führen erst diese schwerwiegenden Erkrankungen viele Patienten zum Arzt.

Deshalb steht der Bluthochdruck in – mit besonderem Blick auf seine Bedeutung für das Herz – diesem Jahr im Mittelpunkt der Herzwochen. „Wir sprechen über Prävention und Therapie, über Herzschwäche und andere negative Auswirkungen. Wir berichten über Fortschritte in der Behandlung und besondere Formen der Bluthochdrucktherapie in schwierigen Fällen“, so Dr. Freistühler. „Und natürlich werden wir am Ende der Veranstaltung alle, und damit meine ich wirklich alle, Fragen beantworten“, versichert Dr. Freistühler.