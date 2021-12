Ratinger bedroht Beamte : Schlägerei auf Spielplatz löst großen Polizeieinsatz aus

In Ratingen wurde die Polizei zu einer Schlägerei gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ratingen Hoch her ging es am Wochenende auf einem Spielplatz in Ratingen. Eine Gruppe flüchtete, als die Polizei eintraf. Ein 29-Jähriger ging auf die Beamten los.

Eine Gruppe junger Männer ging in der Nacht zu Samstag auf dem Spielplatz an der Straße Am Trinsenturm in Ratingen aufeinander los. Gegen 0.10 Uhr meldeten Anwohner eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Noch vor Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung hatte sich die Gruppe bereits in Richtung Minoritenstraße entfernt. Am Rathausvorplatz trafen die Beamten eine etwa zehnköpfige Gruppe junger Männer an, welche zum Teil versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen.

Bei dem Versuch stoppten die Beamten einen 16-jährigen Ratinger und stellten eine geringe Menge Cannabis bei ihm sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein.Bei einem 29-jährigen Ratinger wurde eine frische Schürfwunde festgestellt, welche jedoch nicht rettungsmedizinisch versorgt werden musste. Zeugen gaben an, dass der 29-Jährige zuvor auf dem Spielplatz geschlagen worden war. Der Ratinger war stark alkoholisiert und verweigerte Angaben zum Sachverhalt. Er versuchte, sich gewaltsam der Kontrolle zu entziehen und leistete Widerstand gegen die Beamten. Zudem bedrohte er die Beamten massiv, so dass er in Gewahrsam genommen wurde.

Die betroffenen Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen wegen Widerstand und Bedrohung ein. Ein auf der Polizeiwache Mettmann durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,9 Promille (0,97 mg/l) positiv. Auf der Polizeiwache Mettmann wurde ihm Blut entnommen.

Die Beamten leiteten außerdem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen unter Telefon 02102/99816210 in Verbindung zu setzen.

(ldi)