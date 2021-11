Corona-Lage am Mittwoch : Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt wieder unter 100

Kreis Mettmann 11,48 Prozent der Intensivbetten im Kreis Mettmann sind aktuell noch frei. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch 53 Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Mittwoch 822 76 Infizierte erfasst, 54 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 90 (-4, 5 neu infiziert), in Haan 55 (-3, 3 neu), in Heiligenhaus 59 (-8, 3 neu) in Hilden 86 (-5, 6 neu), in Langenfeld 69 (-6, 1 neu), in Mettmann 64 (-4, 4 neu), in Monheim 109 (-7, 7 neu), in Ratingen 177 (-13, 17 neu), in Velbert 98 (+/-0, 7 neu) und in Wülfrath 15 (-4, 0 neu). Insgesamt meldet der Kreis am Mittwoch 53 Neuinfektionen.