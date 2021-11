Heiligenhauser Tradition : So feiert die Tersteegen-Schule ihr Martinsfest

So feiert die Tersteegen-Schule ihr Martinsfest

Es soll wieder so stimmungsvoll zugehen wie „vor Corona“ gewohnt, aber im kleinen Kreis. Foto: Schule

Heiligenhaus Es wird eine Feier geben, allerdings notgedrungen ohne große Gästeschar. Vorgesehen ist auf jeden Fall ein Laternenumzug nebst anschließendem Programm.

(sade) Die Hetterscheidter Gerhard-Tersteegen-Grundschule feiert am Dienstag, 9. November, ihr Martinsfest. „In diesem Jahr ist vieles gleich und einiges anders“, sagt Schulleiterin Katrin Jensen. Was gleich bleibt: „Es gibt Laternen, Feuer, Pferd, Umzug, Weckmänner und Kapelle.“

Verzichten muss die Schulgemeinschaftt allerdings auf Gäste bei der kleinen Feier. „Wir müssen unser St. Martin im „kleinen“ Kreise feiern“, so die Schule. Der kleine Martinszug wird am Vorabend über die Herderstraße, Fichtestraße, Uhlandstraße, den Kronenweg führen und anschließend über die Lessingstraße, Dantestraße, Thomas-Mann-Straße zurück zur Herderstraße, um abschließend wieder auf den Schulhof zu kommen.

Eigentlich ist der Martinszug mit der Laternenausstellung immer dick in allen Familienkalendern markiert. Im letzten Jahr musste diese Tradition bereits pandemiebedingt ausfallen.

Trotzdem ließen es sich die Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr nicht nehmen, das Martinsfest am 11. November mit ihren Klassen gebührend zu feiern. Statt großen Laternen bastelten die Kinder Tischlaternen.

Natürlich durften die geliebten Martinslieder auch nicht fehlen, sie wurden lauthals auf dem Schulgelände gesungen. In der gemütlichen Atmosphäre im Klassenraum ließen sich auch alle einen leckeren Weckmann schmecken. In diesem Sinne soll auch in diesem Jahr das Martinsfest wieder gefeiert werden.