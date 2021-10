Feiern in Heiligenhaus : Der Martinsmarkt kehrt zurück in die City

Heiligenhaus Am Sonntag, 7. November, ab 12 Uhr, holt das Stadtmarketing den Martinsmarkt zurück in die Innenstadt. Auch der St. Martin wird da sein und hat für die Kinder Weckmänner im Gepäck.

Dass man einen Martinsmarkt anbieten wolle, sei im Stadtmarketing jedoch klar gewesen. Nun steht der Rahmen für das Fest, das am Sonntag, 7. November, ab 12 Uhr in die Innenstadt lockt und einen verkaufsoffenen Sonntag, ab 13 Uhr, flankieren wird. Es wird dabei im Vergleich zu vorangegangenen Martinsmärkten ein bisschen beschaulicher, der Blick liege vor allem auf Angebote für Kinder

Zum Martinsmarkt am 7. November, ab 12 Uhr (verkaufsoffener Sonntag 13 bis 18 Uhr), wird es keine Zugangskontrollen wie noch beim Neustart-Fest geben. Es gelten die aktuellen Hygiene-Beschränkungen, wie Maskenpflicht in den Geschäften und Abstand halten. Eine Maskenempfehlung gilt dort, „wo viele Menschen zusammen stehen, beispielsweise einer Warteschlange“, sagt Annelie Heinisch.

„Wir verzichten auf Straßensperrungen in der Innenstadt und auch Zugangskontrollen wie noch beim Neustart-Fest wird es nicht geben“, kündigt Heinisch an. So wird sich das Geschehen an dem Tag auf die Plätze zwischen dem Forum Hitzbleck, dem Rathaus- und Mansfieldplatz bis hin zum Kirchplatz konzentrieren.