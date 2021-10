Golfclub Erftaue in Grevenbroich : Golfspieler sammeln Spenden für Kinder von Brustkrebs-Erkrankten

Grevenbroich Der Golfclub Erftaue hat ein Turnier veranstaltet, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Mitgemacht haben knapp 100 Spieler. Was sie bewegt, sich für „Pink Ribbon“ zu engagieren.

Aufmerksamkeit generieren für die Krankheit Brustkrebs – das ist das Ziel der 56 Damen und 36 Herren des Golfclubs Erftaue, die am Donnerstag an einem Turnier für den guten Zweck teilnahmen. Weil jährlich rund 70.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs erkranken, wollen die Golfspieler Spenden für die „Pink-Ribbon-Kids“ sammeln. Mit dieser Aktion schließt sich der Golfclub der „Pink-Ribbon“-Damentag-Serie an, die in diesem Jahr mit etwa 100 Clubs und deutschlandweit rund 3000 Spielerinnen zum achten Mal in Folge startet.