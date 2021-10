Ratingen Ost : SPD: Weiterer Zugang zum Schwarzbachquartier

In dieses Gebäude soll die Fujifilm-Zentrale ziehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ost Ein zweiter Zugang direkt vom Schwarzbachquartier zum Ostbahnhof würde laut SPD-Fraktion ein geeigneter Motivationsbaustein dazu sein, die Nutzung der S-Bahn attraktiver zu machen, da die Wege dann viel kürzer sein werden. Wie bereits berichtet, wird die Fujifilm-Zentrale bald ins Quartier ziehen.

(kle) Für die Beratungen des Doppelhaushalts 2022/2023 hat die SPD-Fraktion nun beantragt, dass Planungsmittel für die Schaffung eines zweiten (südlichen) Zugangs zum Bahnsteig vom Gewerbegebiet Schwarzbachquartier in die Finanzplanung aufgenommen werden sollen. Diesem Antrag ist der Bezirksausschuss Mitte auch einmütig gefolgt, sodass 200.000 Euro Planungskosten so eingestellt werden, dass sie bereits im Jahr 2023 genutzt werden können.

„Im Zuge der Beratungen zum Verkehrskonzept Ost wurde der sinnvolle Vorschlag eines weiteren direkten Zuganges vom Ostbahnhof in das Schwarzbachquartier diskutiert und als zielführend angesehen“, berichtet SPD-Fraktionsvorsitzender Christian Wiglow. Angesichts der erheblichen verkehrlichen Herausforderungen der Erschließung des Schwarzbachquartiers werde jeder Entlastungsbeitrag dringend benötigt, idealerweise durch den öffentlichen Personennahverkehr, so Wiglow. Denn die Schaffung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung werde nicht leicht, zumal auch die Umsetzbarkeit einer Verkehrsführung direkt auf die Mettmanner Straße über Am Brüll alles andere als sicher und schnell umsetzbar ist.