Diebstahl in Rheinberg : Jugendliche stiehlt zwei Smartphones aus Handy-Geschäft

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei in Rheinberg nimmt Hinweise entgegen.

Rheinberg Ein 14 bis 15 Jahre altes Mädchen hat am Donnerstag in einem Handy-Geschäft an der Gelderstraße zwei Smartphones gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtet, betrat die Jugendliche gegen 15.35 Uhr das Geschäft, fragte die Angestellte, ob sie sich umsehen dürfe, und nahm dann zwei Handys der Marke iPhone 8 und iphone XS in die Hand. Hiernach drehte sie sich zu der Zeugin um, riss die Telefone aus der Halterung und flüchtete über die Gelderstraße in Richtung Kamperstraße. Die Diebin trug braune Haare, die zum Zopf gebunden waren, eine blaue Jeans und einen lilafarbenen, gemusterten Pulli. Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg unter Tel. 02843 92760.

(RP)