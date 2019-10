Jugendamt Rheinberg : Frühe Hilfen für den Start ins Leben

Sozialarbeiterin Maike Holthuis (r.) besucht junge Eltern in Rheinberg und bietet ihnen frühe Hilfen an. Sarah Bernstein, Integrationsfachfrau bei der Stadt Rheinberg (v.l.), Birgit Kraemer von der Tu-Was-Genossenschaft, die kreativen Flüchtlingsfrauen Mahrach Aslampur und Sehan Mohammed sowie Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach und Michaela Bothen vom Jugendamt unterstützen das Programm. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Sozialarbeiterin Maike Holthuis vom Rheinberger Jugendamt besucht Eltern, die ein Kind bekommen haben. Sie bringt ihnen Infos und Geschenke mit.

Rund 300 Rheinberger Kinder werden pro Jahr geboren. Ein Wert, mit dem das städtische Jugendamt zufrieden ist. Maike Holthuis, gelernte Krankenschwester und Sozialarbeiterin und seit Anfang dieses Jahres in Diensten der Stadt Rheinberg, bietet allen Eltern dieser Kinder frühe Hilfen an. Frühe Hilfen in Rheinberg – so heißt das Programm des Fachbereichs Jugend und Soziales, für das Holthuis zuständig ist. „Ich melde mich bei jeder Familie und biete den Eltern an, sie sechs bis zehn Wochen nach der Geburt der Jungen und Mädchen besuchen zu kommen“, erzählt die junge Frau.