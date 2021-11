Amplonius-Gymnasium in Rheinberg : Schule macht fit für die digitale Arbeitswelt

Rheinberg Es handelt sich um ein Pilot-Projekt: Das Amplonius-Gymnasium in Rheinberg bereitet Jugendliche auf Berufe der Zukunft vor. Dabei wird die Schule von einer Organisation aus Baden-Württemberg unterstützt.

Zoe Gersdorf, Emma Freitag sowie Chantal Kumpf aus der Jahrgangsstufe 10 sitzen im Forum des Amplonius-Gymnasiums und lauschen den Worten von Philipp Spießbach. Es geht um das Schwerpunktthema Stress-Management. Spießbach ist kein Lehrer, sondern Gesundheitscoach aus Mülheim an der Ruhr und als ehrenamtlicher Mentor bei der Neo Academy tätig. 25 Gymnasiasten nehmen an einem zweitägigen Workshop teil, der sie auf eine immer komplexer und technologischer werdende Arbeitswelt vorbereiten soll.

„Etwa 65 Prozent der heutigen Schülerinnen und Schüler werden in zehn Jahren einmal Berufe ausüben, die es heute noch gar nicht gibt“, sagt Roger Zimmerman. Der Karlsruher ist Geschäftsführer der Trägerorganisation der Neo Academy namens Next Entrepreneurs mit Sitz in Stuttgart. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation, die von Stiftungen unterstützt wird. Martin Langen hatte den Kontakt zum Amplonius-Gymnasium hergestellt. Drei seiner Kinder besuchen die Rheinberger Schule, zudem ist er selbst als Mentor für die Neo Academy tätig.

„Gesellschaft und Arbeitswelt befinden sich in einem rasanten Umbruch. Jugendliche aus der sogenannten Generation Z darauf vorzubereiten, ist auch Aufgabe der Schule. Und so macht das Amplonius-Gymnasium im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung ein neues innovatives Angebot“, erläutert die stellvertretende Schulleiterin, Sencan Tasci, die das Projekt begleitet. Und weiter: „Wir nehmen als erste Schule in NRW an der Neo Academy teil. Es handelt sich um ein in Baden-Württemberg etabliertes Projekt, das Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Rüstzeug für die künftige digitale Arbeitswelt vermittelt.“ „Wir sind sehr stolz, dass wir als Amplonius-Gymnasium sozusagen Vorreiter für Nordrhein-Westfalen sein dürfen“, betont Thorsten Braun, der an der Rheinberger Schule als Koordinator für die Studien- und Berufsorientierung zuständig ist.