Hochwasserschutz zwischen Rheinberg und Xanten : Deichverband lädt Mitglieder ein zu Versammlungen

Rheinhochwasser bei Orsoy: Die Aufgabe des Deichverbands ist es, dafür zu sorgen, dass die Deich sicher sind. Foto: Uwe Plien

Rheinberg/Xanten Ein neuer Erbentag, das höchste Beschlussorgan des Deichverbands Duisburg-Xanten, muss gewählt werden. Dazu finden in Duisburg, Rheinberg, Alpen, Xanten, Moers und Wesel Versammlungen statt – die erste am 2. November in Binsheim.

(up) Laut seiner Satzung ist der Deichverband Duisburg-Xanten verpflichtet, alle fünf Jahre in jedem Bezirk eine Teilmitgliederversammlung einzuberufen. Auf diesem Wege sollen die Verbandsmitglieder über Planungen des Deichverbands unterrichtet und der Erbentag gewählt werden. Der Erbentag ist das höchste Beschlussorgan in der Hochwasserschutz-Organisation; er regelt die Grundzüge der Arbeit. Seine Amtszeit endet am 31. Dezember 2021. Themen die den Deichverband derzeit beschäftigen, sind unter anderem die Erweiterung des Verbandsgebietes. Nun weist der Deichverband auf seine Teilmitgliederversammlungen hin. Für Duisburg: Dienstag, 2. November, 19 Uhr, Gaststätte Bosch-Eichhorn, Orsoyer Straße 24 a, in Baerl-Binsheim; für Alpen: Donnerstag, 4. November, 19 Uhr, Restaurant Burgschänke, Burgstraße 32-38; für Rheinberg: Dienstag, 9. November, 19 Uhr, Kamper Hof, Kamper Straße 8; für Xanten: Donnertag, 11. November, 19 Uhr, Restaurant Zum Amphitheater, Römerstraße 8; für Moers: Dienstag, 16. November, 19 Uhr, Restaurant Omega, Rheinberger Straße 497; für Wesel: Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, Restaurant Op de Eck, Büdericher Straße 21. Für diese Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Sofern sich ein Mitglied vertreten lassen möchte, muss der Bevollmächtigte eine Vollmacht mit Legitimationsnachweis vorlegen.

