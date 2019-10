Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg : Martinimarkt setzt auf familiäre Atmosphäre

Ossenberg Trotz der Beliebtheit des Ossenberger Marktes legt der Heimatverein Herrlichkeit Wert auf eine kleine, feine Auswahl.

Der Heimatverein Herrlichkeit sorgt am Samstag, 2. November, mit seinem inzwischen elften Martinimarkt wieder für eine heimelige Atmosphäre auf dem Ossenberger Dorfplatz. Besucher können von 14 bis 20 Uhr an insgesamt 21 Verkaufsständen stöbern, es gibt Live-Musik und eine breite Auswahl an Speisen. Für das passende vorweihnachtliche Ambiente sorgen die Lichterketten, die bis zum Januar dem Dorfplatz wie schon in den Jahren zuvor ein festliches Aussehen verleihen.