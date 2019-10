Konzert : Dickes Dankeschön an Förderer Ernst Barten

Foto: O.T.T.O. Voller Einsatz: Ben Poole im Schwarten Adler.

Rheinberg Der britische Gitarrist und Sänger Ben Poole stand mit seiner Band zum zweiten Mal in diesem Jahr in Vierbaum auf der Bühne.

Es war ein sehr persönlicher Moment, als Adler-Inhaber Ernst Barten von Ben Poole auf die Bühne geholt wurde. „Dank an diesen Mann, der mich als einer der ersten gebucht und an mich geglaubt hat“, drückte der 28-jährige Brite seinen ganz persönlichen Dank aus.

Bereits im März war Ben Poole im „Adler“ aufgetreten. „Sonst bin ich niemals zweimal im Jahr in einer Location“, machte der Gitarrist mehrfach deutlich, wie wertvoll und echt für ihn der Ort und die Menschen sind. Kurz nach dem Konzert hatte er erfahren, dass die Kult-Institution am Niederrhein vor dem möglichen Aus steht.

Daraufhin setzte sich sein Management sofort mit dem „Adler“ in Verbindung, um über ein Konzert Unterstützung zu geben. „Da war aber noch nicht klar, dass es eine Genossenschaft gibt“, sagte Barten umso erfreuter über den zusätzlichen Auftritt. „Und ich bin froh, dass das heute kein Farewell-Konzert, sondern einfach nur eine Party ist“, betonte Poole, trank mit seinem Bassisten einen Schluck Wein, scherzte mit dem Publikum und fühlte sich schlicht pudelwohl.

Dabei bewies er mit seiner Performance, wie er sich von einem jungen, fast schüchtern wirkenden und noch relativ unbekannten Musiker 2015 zu einem gereiften Instrumentalisten geworden ist. Geblieben ist der Ansatz, abwechslungsreiche und dabei knackige Bluesrocksongs mit einem gesunden Einschlag an Pop zu verbinden.

Unterstützt von zwei starken Musikern – Wayne Proctor am Schlagzeug mit direktem Beat und dem stark perkussiven Steve Amadeo am Bass – präsentierte Poole eine Mischung aus seinem aktuellen Doppel-Live-Album und der letzten Studioproduktion „Anytime you need me“.

Kompakt und griffig geriet dabei „Stop the car“, atmosphärisch-melodiös die mit coolem Bass-Groove versehene „The question why“, gut hörbar mit federndem Groove “Further on down the line“. Unfassbar stark geriet seine vierzehnminütige Live-Version des Album-Titelsongs mit einem Zitat von Bill Withers’ „Use me“ und einer solistischen Explosion allererster Klasse.