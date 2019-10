Gewalt im Amateurfußball : Rheinberger bei Fußballspiel mit Pfefferspray attackiert

Rheinberg Am Rande des Spiels TuS 08 Rheinberg gegen Fichte Lintfort eskalierte ein Streit wegen des Rauchverbots auf dem Fußballplatz.

Erneut hat sich ein Fall von Gewalt auf dem Amateurfußballplatz ereignet – diesmal auf der Anlage des TuS 08 Rheinberg: Ein 31-jähriger Rheinberger wurde am Sonntag während eines Spiel in der Kreisliga C gegen Fichte Lintfort geschlagen und mit Pfefferspray angegriffen.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Rande des Spielfeldes gegen 14.15 Uhr zu einem Streit zwischen einem 57-jährigen Verantwortlichen des gastgebenden Vereins und einem 20-jährigen Zuschauer, nachdem der Ältere den Jüngeren darauf hingewiesen hatte, dass er auf dem Sportplatz nicht rauchen dürfe. Ein 31-jähriger Rheinberger, der versuchte, den Streit zu schlichten, wurde daraufhin von dem 20-Jährigen und zwei weiteren Männern (21 und 32 Jahre aus Rheinberg) geschlagen und mit Pfefferspray attackiert. Ein Rettungswagen musste den 31-Jährigen in ein Krankenhaus bringen. Zeugen riefen die Polizei.

Dennoch dürfte der Vorfall die Diskussion über die zunehmende Gewalt bei Amateurfußballspielen weiter befeuern. So ist ebenfalls erst am Sonntag ein Schiedsrichter bei einem Kreisliga-Spiel zwischen FSV Münster und TV Semd bewusstlos geschlagen worden. Schiedsrichter in Berlin sind im Zuge der zunehmenden Gewalt in einen Streik getreten.