Hückelhovener Kinder hatten viel Freude : Ferienspiele in Ratheim mit Fokus auf Naturschutz

Ferienspiele in Ratheim mit Fokus auf Naturschutz

Die Kinder hatten bei den Ferienspielen in Ratheim eine Menge Spaß. Foto: Das Nest

Hückelhoven Zum Abschluss der Ferienspielwoche zeigten die jungen Teilnehmer ihren Gästen im Rahmen einer facettenreichen Diashow, was sie zusammen erlebt haben.

Stockbrot am offenen Feuer rösten, bei einer gemeinsamen Nachtwanderung die nähere Umgebung erkunden, mit den mitgebrachten Schlafsäcken, Kissen und Decken die evangelische Freizeiteinrichtung in einen großen Schlafsaal verwandeln: Für insgesamt 33 Mädchen und Jungen endete der Ferienspaß in der KOT Das Nest jetzt.