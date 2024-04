Tourismus in Rheinberg In Orsoy können wieder Schiffe anlegen

Rheinberg-Orsoy · Am Mittwoch ist ein komplett neu gebauter Ponton am Rheinufer montiert worden. Bald können wieder Fahrgastschiffe in Orsoy anlegen. Den alten Schwimmkörper zu reparieren hätte sich nicht mehr gelohnt, sagt die Stadt.

24.04.2024 , 17:26 Uhr

35 Tonnen schwimmender Stahl, erreichbar über die sanierte, 16 Meter lange Vorlandbrücke: Der Ponton wurde mit einem Kranschiff angeliefert. Foto: Ostermann, Olaf (oo)