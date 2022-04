Ehrenamt in Alpen : Orga-Team sucht nach richtigem Weg fürs Street-Food-Festival

Alpen Nach der überwältigenden Premiere hinterm Rathaus in Alpen ist noch offen, wie‘s weitergehen soll. Die Festival-Macher wollen in Ruhe analysieren und „nicht überdrehen“.

„Mit so viel Zuspruch haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet“, schwärmt der Alpener auch noch Tage nach dem Event im Rahmen des Spargel- und Blumenmarktes. Klar ist, dass es eine Neuauflage geben soll. Wann und in welcher Form aber ist noch völlig offen. „Wir müssen das Ganze jetzt erst mal sacken lassen, gründlich analysieren und uns dann darüber klar werden, wie es mit dem Streetfood-Festival in Alpen weitergehen soll“, so Frederik Paul. „Wir müssen viele Dinge bedenken und abwägen“, sagt er. „Vor allem dürfen wir nicht überdrehen.“