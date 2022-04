Streetfood-Festival in Dormagen : Kulinarische „Schummeltage“ am Schützenplatz

Festival-Atmosphäre wie hier im Sommer 2020 kehrt im Juli auf den Schützenplatz zurück, mit Streetfood und eventuell auch Live-Musik. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Nach zwei Corona-Sommern gibt es Ende Juli wieder ein großes Streetfood-Festival auf dem Schützenplatz in Dormagen. Das Konzept war bereits in vielen Städten in Süddeutschland erfolgreich.