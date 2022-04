Polizei in Rheinberg sucht Zeugen : Dinslakener löscht Feuer in der St.-Peter-Kirche

Rheinberg Ein Besucher der St.-Peter-Kirche in Rheinberg hat durch sein entschlossenes Handeln möglicherweise einen größeren Brand verhindert. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am Sonntag um 14.10 Uhr besuchte ein 62-jähriger Dinslakener die Kirche St. Peter in Rheinberg. Das teilte die Polizei mit. Der Besucher habe Brandgeruch festgestellt und einen brennenden Karton mit Osterlichtern entdeckt, der auf einem Tisch stand. Geistesgegenwärtig brachte der Dinslakener den Karton mitsamt des Tischchens vor die Kirche und löschte das Feuer mit Sprudelwasser. Dann informierte er die Polizei. Diese fand weitere brennende Teelichter in einer Packung unterhalb des Opferlichthalters und löschte die Flammen ebenfalls. Ein Schaden sei nicht entstanden, hieß es am Montag. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02843 9276-0 zu melden.