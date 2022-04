Mülltrennung in Rheinberg : Biotonnen mit „abbaubaren Plastik“ bleiben ungeleert stehen

Beate Heesen (l.) und Kirsten Pops informierten auf dem Ossenberger Wochenmarkt über die richtige Befüllung der Biotonnen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb (DLB) Rheinberg informierte auf dem Ossenberger Wochenmarkt, welche Spielregeln bei Biotonnen gelten. So mancher Hinweis war für die Marktbesucher überraschend.

Über 6300 Biotonnen sind in Rheinberg im Gebrauch. Auch wenn Bio draufsteht, ist nicht alles Bio, was in die braunen Mülltonnen landet. Kirsten Pops und Beate Heesen von der Abfallberatung des Dienstleistungsbetriebs (DLB) informierten auf dem Ossenberger Wochenmarkt, welche Spielregeln zu beachten sind.

„Der Hinweis auf manchen Plastiktüten ‚biologisch abbaubar‘ ist irreführend. Diese Bio-Plastiktüten brauchen für die Kompostierung hohe Temperaturen und Zeit, um zu verrotten“, erkläre Heesen. Diese Plastiktüten gehörten daher nicht in die Biotonne. Werden sie bei Kontrollen entdeckt, gebe es nicht nur die gelbe Karte, sondern die Biotonne werde nicht geleert. Doch sogenanntes Bioplastik sei nur ein Problem, mit dem die Müllabfuhr zu tun habe, wie Heesen sagte. „Katzenstreu gehört ebenfalls nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll. Der Katzen- oder Hundekot ist wegen möglicher Krankheitserreger das Problem“, erklärte sie. Auch gekochte Essensreste oder rohes Fleisch bekommen in der Biotonne den Stempel Fehlbefüllung.

Unproblematisch seien hingegen Küchenabfälle wie Obstschalen, Salat- und Gemüsereste, Brot und Kuchenreste, Eierschalen oder Teebeutel. „Man kann die Reste auch in Zeitungspapier einwickeln“, so Kerstin Pops, die neben der Information praktische Papiertüten mit verstärktem Boden verteilte, in denen sich Bio-Abfälle im Haushalt sammeln lassen. Tipp der Fachfrauen: Den Tonnenboden ebenfalls mit Zeitungspapier auslegen, damit Müllreste nicht haften bleiben.

So manche Info war für die Marktbesucher neu und machte deutlich, warum Beratung wichtig ist. Der Abfallbetrieb Asdonkshof koordiniert mit den Kommunen eine Aufklärungskampagne und hilft damit unter anderem auch, die Bioqualität vom Produkt „Niederrheinischer Kompost“ zu optimieren. In Eimern konnten Marktbesucher Kompost mitnehmen. „Es geht einfach darum, Fehlbefüllungen zu vermeiden und das Bewusstsein zu schärfen. Durch geschickte Mülltrennung lässt sich das Restmüllvolumen reduzieren“, sagte Pops.

In Ossenberg informierte der DLB erstmals über das Thema Biomüll und stellte Biotonnen mit Filterdeckeln vor. Kokosfasersubstrat wirke gegen Geruchsbildung. Alle zwei Jahre sollte der Filter gewechselt werden. „Biomüll kann in der geschlossenen Bio-Tonne gerade in den Sommermonaten riechen, was wiederum die Fliegen anlockt. Die Filter helfen, unangenehme Gerüche und Maden zu verhindern“, so Pops. Rund fünf Euro mehr kostet die Biotonne mit Filterdeckel.

