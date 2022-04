Street Food Festival und Blütenpracht : Kirschblüte lockt Tausende Besucher in Bonner Altstadt

Kirschblüte lockt Tausende Besucher in Bonner Altstadt

Bonn Die Kirschblüte, der Altstadtflohmarkt und das Street Food Festival haben am Samstag Tausende Menschen in die Bonner Altstadt gelockt. Wegen des massiven Besucherandrangs musste die Stadtverwaltung die Zufahrtswege zur Breite Straße und Heerstraße sperren.

Bei Wind und Wetter sind am Wochenende tausende Menschen in der Altstadt unterwegs. Ihr Ziel ist die Kirschblüte, der Altstadtflohmarkt und das Street Food Festival in der Heerstraße.