Singer-Songwriter-Konzert in Rheinberg : Überraschungsgast glänzt im Adler

Rheinberg Nach zwei verschobenen Konzerten war die Singer-Songwriterin June Cocó endlich auf der Adler-Bühne zu sehen. Vor ihrem Auftritt begeisterte aber eine Newcomerin: Stina Holmquist.

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, heißt es im Volksmund. Gleiches sagte sich auch der Veranstalter des aus Corona-Gründen zweimal zuvor abgesagten Konzertes in der Reihe „Pflug und Segen“ im Schwarzen Adler. Darauf Bezug nehmend begrüßte die Singer-Songwriterin June Cocó im Anschluss an den Support von Stina Holmquist das Konzertpublikum mit den zunächst irritierenden Worten: „Frohe Weihnachten!“ Denn Cocós Auftritt sollte ursprünglich zu Weihnachten 2020 stattfinden, wurde dann aber auf Ende 2021 verschoben, musste erneut abgesagt werden, und fand schließlich nun am Freitag statt.

Den Support lieferte eine Newcomerin, deren Namen es sich zu merken gilt. Die schlicht als „Überraschungsgast“ angekündigte Sängerin und Musikerin, Komponistin, Arrangeurin und Poetin Stina Holmquist war mehr als eine Überraschung. Die junge Singer-Songwriterin glänzte mit eigenkomponierten und selbstgetexteten Titeln, mit einer eigenwilligen, wandlungsfähigen Stimme und nicht zuletzt wegen ihrer beeindruckenden Präsenz in Auftritt und Vortrag. Ihre schwedischen Wurzeln unterstreicht die hyperkreative Zwanzigjährige durch den Künstlernamen Holmquist. So hieß ihr Opa väterlicherseits. Mitte vergangenen Jahres erst begann Holmquists musikalische Karriere: Da gewann sie mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt gleich den sogenannten Kuk-Award in Essen. Ein Konzert auf dem Duisburger Traumzeit-Festival wenig später, ein darauffolgender Auftritt im Bollwerk in Moers und anschließend in Unna als Solo-Sängerin und E-Pianistin schlossen sich an. Doch auch mit Band war und ist sie vermehrt zu hören: So Ende 2021 live im Lokal Harmonie im Kreativquartier Ruhrort sowie seit letztem Monat auf ihrer Debüt-EP „Deep Water“.