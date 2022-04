Regionales Angebot in Rheinberg : Ossenberger Ostermarkt spendiert rund 900 Euro

WDR-Moderatorin Yvonne Willicks und Kult-Kicker Didi Schacht sammelten zusammen mit dem Osterhasen Spenden ein. Foto: Kämmerer

Rheinberg Auf dem Ossenberger Ostermarkt herrschte an Karsamstag großes Gedränge. Prominente sammelten Geld für die Ukraine-Hilfe und die Rheinberger Tafel.

Der Ossenberger Wochenmarkt war am Karsamstag wieder ein Magnet. Kinder konnten in der guten Stube des Osterhasen Eier bunt malen. Die „Rollende Waldschule“ informierte über Flora und Fauna am Niederrhein. So lernten Kinder den Unterschied zwischen Hase und Kaninchen kennen.

„Wir sind froh, dass wieder ein bisschen Normalität bei uns einkehrt“, sagte Marktmeister Carsten Kämmerer. Die Stände konnten wieder enger aneinandergereiht werden. Das führte dazu, dass der Dorfplatz und der gegenüberliegende Kirchplatz mit 20 Händlern sehr gut bestückt war. Neben den Händlern, die wöchentlich kommen, waren ein Antipasti-Händler und ein Damen-Textil-Stand erstmals vor Ort. Musikalisch sorgte das Drehorgelpaar Oli und Carmen Gutsche sowie Heinz Münster am Keyboard für Stimmung.

„Es ist toll, zu sehen, was gelingen kann, wenn ein Dorf zusammenhält“, schwärmte Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde, der mit WDR-Moderatorin Yvonne Willicks und Kult-Kicker Didi Schacht für die gute Sache vor Ort war. „Wir unterstützen diesmal die Ukraine-Hilfe der Caritas sowie die Rheinberger Tafel“, sagte Ex-Schalke-Profi Schacht. Die Prominenten sammelten und die Händler spendeten Teile ihrer Einnahmen.

Yvonne Willicks war gleich mit der ganzen Familie gekommen. „Ich unterstütze solche Aktionen generell gerne, bin aber sowieso sehr oft hier in Ossenberg auf dem Wochenmarkt zum Einkaufen“, verriet die TV-Moderatorin: „In Ossenberg gibt es ihn noch, den klassischen Wochenmarkt – regional, frisch und vielfältig.“

Die Rheinberger Tafel war mit einem Glücksrad und blauer Zuckerwatte präsent. Koordinatorin Tanja Braun ist dankbar, dass die Händler so unkompliziert mithelfen. Gerade in der Corona-Zeit kommen immer mehr Leute zur Rheinberger Tafel. Zeitgleich gebe es immer weniger Sachspenden. „Ein Ungleichgewicht, das nur durch solche Aktionen ausgeglichen werden kann“, so Braun.

Insgesamt wurden am Samstag 900 Euro an Spenden eingenommen. „Wie sind allen Spendern sehr dankbar“, betonte Carsten Kämmerer, der bereits jetzt an neuen Aktions-Wochenmärkten sowie dem großen Streetfood-Festival mit 22 Trucks und Livemusik am letzten August-Wochenende bastelt.

Am kommenden Markttag, 23. April, wird die Polizei Fahrräder codieren. Außerdem stehen die Beamten Marktbesuchern zum Gespräch zur Verfügung. Der DLB Rheinberg informiert darüber, was in welche Mülltonne darf und wie sich die Abfallgebühren zusammensetzen. Nach langer Zeit backt auch die Moerser Gulaschkanone wieder mit Reibekuchen.

(bp)