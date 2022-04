Jugendkultur in Moers : Vorfreude auf das 14. Rock-it!-Festival

Moers Junge Bands und Singer-Songwriter aus ganz Nordrhein-Westfalen sind im Moerser Bollwerk 107 an zwei Tagen zu sehen und zu hören – alles für die Besucher zum Nulltarif. Erstmals werden auch Workshops angeboten.

„Das Rock-it!-Festival bietet auch dieses Jahr eine bunte Mischung an allem, was man sich musikalisch vorstellen kann: leise und akustisch in der Kneipe – laut und metall in der Halle“, kündigen die Veranstalter an. Die Künstler im Schnelldurchlauf: