Schützenwesen in Alpen : Das Ende der Ära von König Günter Peschges rückt näher

Das Bild liegt inzwischen fast drei Jahre zurück: Günter Peschges hatte das Finale um die Königswürde gewonnen und ließ sich feiern. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Die Junggesellenschützen in Alpen freuen sich darauf, dass sie Pfingsten endlich wieder feiern können. Das Zelt steht auf der großen Wiese hinter Netto.

Nach zweijähriger Zwangspause freuen sich auch die Junggesellenschützen wieder auf ein halbwegs normales Pfingstfest. Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Schützenlebens jedenfalls laufen auf Hochtouren. Die „Jahre der Enthaltsamkeit“ sollen endlich der Vergangenheit angehören, schreibt der Vorstand.

Den Anfang macht im Vorfeld des Schützenfestes die obligatorische Festversammlung, zu der die Junggesellenschützen für Freitag, 20. Mai, um 19.30 Uhr in den Gasthof Zum Dahlacker eingeladen sind. Dabei werden verdiente Schützen geehrt, das Pfingstplakat mit dem neuen Motiv aus der feinen Feder von Hubert Scheeren präsentiert und die Festabfolge von Pfingstsamstag, 4. Juni, bis Samstag, 11. Juni, vorgestellt. Außerdem werden die neuen Mitglieder begrüßt.

Größte Neuerung ist eine örtliche Veränderung: Das Festzelt wird nicht mehr auf dem Willy-Brandt-Platz stehen, der bekanntlich eine Großbaustelle im Wartestand ist, sondern auf dem Grundstück der Schützen hinterm Netto-Markt. Das Fest beginnt Pfingstsamstag, 4. Juni, 19 Uhr, wenn die Schützen im schwarzen Anzug von der Burgschänke zur Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Adenauer-Platz marschieren. Hinterher wird im Zelt der Schützenball gefeiert.

Weiter geht‘s am Dienstagmorgen, 7. Juni, um 11 Uhr mit dem Frühstück in der Burgschänke. Anschließend werden die Ehrengäste abgeholt, ehe es im Marsch zur Vogelstange am Schmuhlsberg geht. Auf den königlichen Wettstreit fiebern die Schützen seit nunmehr drei Jahren hin. Man darf jetzt schon gespannt sein, wie viele Aspiranten sich finden, die im Finale den Versuch unternehmen, mit der Armbrust den Vogel-Rumpf an die Erde zu holen, um Rekordkönig Günter Peschges abzulösen. Der Tag mit dem neuen Herrscherpaar klingt ab etwa 19.30 Uhr im Zelt aus.

Am Samstag, 11. Juni, versammelt sich das neue Königspaar samt Thron gegen 13.30 Uhr zum obligatorischen Thronfoto. Um 15 Uhr sammeln sich die Schützen in ihren jeweiligen Zuglokalen. Von dort bewegen sie sich gegen 16 Uhr zum Zelt, wo gegen 17 Uhr der Festumzug durchs Dorf beginnt. Die Königsparade findet wegen der Baustellen auf der Burgstraße in Höhe der Motte statt. Mit dem Gala-Krönungsball geht das erste Schützenfest in Alpen nach Ausbruch der Corona-Pandemie zu Ende.

Die Schützen sind aber nicht nur zum Feiern aufgerufen. Am Pfingstmontag, 6. Juni, und eine Woche später am Montag, 13. Juni, treffen sie sich um 9 Uhr, um rund um den Zeltplatz aufzuräumen. Am Freitag, 10. Juni, wird um 17 Uhr das Zelt geschmückt, eine Stunde später am Schmuhlsberg die Schützenschlucht aufgeräumt.

(bp)