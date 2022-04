Kulturveranstaltungen in Rheinberg : Klassik, Songs, Blues und Kabarett

Hansjörg Fink (Posaune) und Gero Körner (Piano) wollen in der Stadthalle ihr breites stilistisches Spektrum ausspielen. Foto: FKD

Rheinberg In Rheinberg ist in nächster Zeit kulturell einiges los. Unter anderem geben sich das Fink-Körner-Duo, Matt Schofield & Band, Roger C. Wade, die Sängerin June Cocó und Wortakrobat Frank Fischer die Ehre. Karten sind noch zu haben.

Mit dem Frühlingswetter kommt auch die Lust auf kulturelle Veranstaltungen zurück. Das hoffen jedenfalls die Veranstalter. In Rheinberg stehen in nächster Zeit mehrere interessante Konzerte und Kabarettabende an. Eine Übersicht.

Klassik in der Stadthalle Die Musikalische Gesellschaft hat am Sonntag, 24. April, 19 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle das Fink-Körner-Duo zu Gast. Hansjörg Fink (Posaune) und Gero Körner (Piano) wollen ihr breites stilistisches Spektrum ausspielen. Die kammermusikalische Anlage der Duo-Besetzung gibt den Instrumentalisten Möglichkeiten, unterschiedlichste Stilistik auf höchstem musikalischen Niveau zu interpretieren. Eigene Bearbeitungen von Jazz-Standards oder Popsongs, Filmmusiken, aber auch progressive Jazz- oder klassische Kompositionen sind ihre Themen. Tickets gibt es bei Christian Komossa in Rheinberg, Orsoyer Straße 11; in der Buchhandlung am Rathaus, Kamp-Lintfort; bei der Stadtinformation Moers oder über Eventim beziehungsweise über die Seite www.musikalische-gesellschaft.de.

Die Liedermacherin June Cocó kommt in der Reihe Pflug und Segen nach Vierbaum. Foto: Veranstalter

Info Roger Wade macht den Opener im To Hoop Bluesmusiker Roger C. Wade Foto: RCW Blues-Session Am Freitag, 22. April, ab 20 Uhr, findet im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 eine Blues-Session statt. Als Opener spielen Roger Wade und Balta Bordoy. Die monatliche Session findet an jedem vierten Freitag im Monat statt. Jede und jeder kann mitmachen. Eine Anlage steht bereit. Der Eintritt ist frei, ein Spenden-Hut wird herumgereicht.

Singer/Songwriter im Adler June Cocó und Stina Holmquist sind am Freitag, 22. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Gäste der Kulturinitiative Schwarzer Adler, sie treten im Saal an der Baerler Straße 96 in Viertbaum auf. Mit ihrer einzigartigen Stimme und Präsenz umhüllt June Cocó aus Leipzig ein gewisser Zauber, der begeistert. Sie zog auch schon Udo Lindenberg und George Clooney in ihren Bann. Als Gast spielt die Sängerin Stina Holmquist am Klavier. Karten zum Vorverkaufspreis von 21 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in Rheinberg im Schwarzen Adler täglich außer dienstags ab 17 oder bei Eventim.

Matt Schofield gastiert am 28. April mit Band im Schwarzen Adler. Er gilt als kommender Mann des Bluesrock. Foto: Al Stuart Foto: Al Stuart

Blues-Rock in Vierbaum Die Kulturinitiative Schwarzer Adler präsentiert am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, den britischen Blues-Rock-Gitarristen Matt Schofield und dessen niederländische Band The King’s Rhythm Crew an der Baerler Straße in Vierbaum. Der in Manchester geborene Gitarrist und Sänger Matt Schofield wird als „das“ Ausnahmetalent der britischen Bluesszene gepriesen. Schofield teilte bereits die Bühne mit legendären Gitarristen wie Buddy Guy, Jonny Lang und Robben Ford, die alle zu seinen Idolen zählen. Vor rund zehn Jahren wanderte er nach Florida aus und sorgt seither auch in den USA für viel Aufsehen. Bereits gekaufte Karten bleiben weiterhin gültig. Karten zum Vorverkaufspreis von 25 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in Rheinberg im Schwarzen Adler täglich außer dienstags ab 17 Uhr oder bei Eventim.

Frank Fischer zeigt in Rheinberg sein Programm „Meschugge“. Foto: Oliver Haas

Kabarett in der Stadthalle „Meschugge“ heißt das neue Kabarett-Programm von Frank Fischer, das er am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, in der Stadthalle spielt. „Meschugge“ kommt aus dem Hebräischen und steht für „verrückt“. Wer sich jetzt fragt, wer oder was denn verrückt ist, dem gibt Fischer einen kleinen Tipp: „Schalten Sie mal die Nachrichten ein.“ Karten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 21 Euro im Kulturbüro der Stadt Rheinberg, Telefon 02843 171-271 (Zimmer 15 im Stadthaus), oder auch online zum Selbstausdrucken (unter www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eine Abendkasse wird es nicht geben.

(up)