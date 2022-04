Verkehrswende vor Ort : Auch Rheinberg im Zukunftsnetzwerk Mobilität

Eine von 280: Jens Harnack (2.v.l.) nahm für seine Stadt in Dortmund die Urkunde entgegen. Foto: NRW

Rheinberg Die Stadt geht den nächsten Schritt hin zur Mobilitätswende und setzt auf Unterstützung im Konzert von 280 NRW-Kommunen. Doch es bleibt noch viel tun.

Diese Expertise nutzen nun auch Alpen und Rheinberg. Vor der Kulisse des „Dortmunder U“ nahm Jens Harnack von der Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, die Beitrittsurkunde entgegen. „280 Kommunen in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW eng zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, sagte Ministerin Brandes. „Wir sorgen gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und Kreisen für mehr Lebensqualität und saubere Luft.“ Das sei der richtige Weg, um das Klima zu retten. Daher fördere die Landesregierung die wichtige Arbeit des Zukunftsnetzes Mobilität NRW sehr gerne.