Historische Bauwerke am Niederrhein : Lohmühle beendet Dornröschenschlaf

Duisburg/Rheinberg Die Stadt Duisburg erteilt dem Mühlenverein das Nutzungsrecht. Die Öffnung steht kurz bevor. Bis sich die Flügel drehen, dauert‘s aber noch ein Weilchen.

Die Lohmühle in Duisburg-Lohheide öffnet bald wieder ihre Pforten. Nach einer längeren Durststrecke hat nun der Mühlenverein von der Stadt Duisburg wieder die Genehmigung zur Nutzung der Mühle erhalten. „Wir waren nicht in der finanziellen Lage, den laut Baurecht erforderlichen Nachweis von fünf Stellplätzen auf dem Mühlengrundstück zu erbringen“, erläutert Norbert Nienhaus, Vorsitzender des Mühlenvereins.

Nachdem die Mühlenbauer die Lohmühle verlassen hatten, fiel diese, wie oben berichtet, wieder in den Dornröschenschlaf. Das ist nun Schnee von gestern. Der Mühlenverein hat sich bereits für Pfingstmontag, 6. Juni, zum Deutschen Mühlentag angemeldet. Wenn sich bis dahin auch die Flügel noch nicht drehen sollten, so steht die Mühle aber zur Besichtigung für die Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. „Wenn alles gut geht, werden wir die Lohmühle in voller Funktion am ‚Tag des offenen Denkmals‘ im September erleben können“, so Nienhaus weiter.