Karneval in Alpen : Besenbinder blasen  jecken Mai ab und kassieren Karten

Bönninghardt Das Virus hatte dem Elferrat auf der Bönninghardt im Februar einen Strich durch ihre Büttensitzungen gemacht. Sie wollten‘s daher Mitte Mai machen, aber auch daraus wird nichts.

Nun hat der Elferrat der Besenbinder die Karnevalsession auf der Bönninghardt endgültig für beendet erklärt. Zunächst waren die beiden obligatorischen Büttensitzungen unmittelbar vor den Hochtagen des Karnevals wegen der Pandemie auf Ende Mai verlegt worden. Doch auch daraus wird nichts. So können Närrinnen und Narren am Sonntag, 24. April, zwischen 11 und 14 Uhr im Gasthof Thiesen nicht nur keine Karten kaufen, wie es vorgesehen war, sondern nur schon gekaufte Tickets wieder abgeben und sich das Geld auszahlen zu lassen. „Wir haben im Lauf der zurückliegenden Wochen festgestellt, dass Karneval im Mai aus unterschiedlichen Gründen nicht so stimmungsvoll funktionieren würde, wie wir uns das vorgestellt haben und wünschen würden“, so Timo Rayermann. „Deshalb sind wir nach Abwägung aller Umstände zu dem Schluss gekommen, beide Sitzungen abzusagen und uns auf die neue Session zu freuen.“