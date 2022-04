Flüchtlingsunterkunft in Rheinberg-Orsoy : Zwei Bewohner zetteln Schlägerei im Speisesaal an

Zwei Bewohner zetteln Schlägerei im Speisesaal an

Flüchtlingsunterkunft in Rheinberg-Orsoy

Alpen - PZ mit neuer Holzpelletheizung Schule und Turnhalle werden mit WŠrme versorgt hier Andre Enge und Luuk Masselink an der Steuerung RP - Foto : Armin Fischer (arfi) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg-Orsoy Am Sonntagabend hat sich ein zunächst verbal ausgetragener Streit zwischen zwei Bewohnern der Zentralen Flüchtlingsunterkunft in Rheinberg-Orsoy (ZUE) zu einer Schlägerei entwickelt.

Am Sonntagabend hat sich ein zunächst verbal ausgetragener Streit zwischen zwei Bewohnern der Zentralen Flüchtlingsunterkunft in Rheinberg-Orsoy (ZUE) zu einer Schlägerei entwickelt. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Bewohner, 18 und 20 Jahre alt, im Speisesaal aneinander. Auch das Sicherheitspersonal wurde von den beiden Männern attackiert und es flogen Stühle. Letztlich habe die Polizei beide Männer in Gewahrsam nehmen müssen. Verletzt worde nach ersten Erkenntnissen niemand, heißt es.