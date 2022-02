Karneval in Alpen : „Hand in Hand“ lässt den Karneval nicht ganz sausen

Alpen Obwohl Altweiber und der Nelkensamstagszug ausfallen, will sich die Karnevalsgemeinschaft in Menzelen nicht unterkriegen lassen. Sie hat da ein paar Ideen.

Menzelen (RP) Die Karnevalsgemeinschaft „Hand in Hand“ in Menzelen muss erneut mit einer wenig närrischen Ausnahmesession ohne Veranstaltungen, Möhnen, die ihr Unwesen in Menzelen treiben, und auch ohne den Nelkensamstagszug, der sich durchs Dorf schlängelt, auskommen. Doch die Menzelener Jecken wollen sich ihre Laune durch das Virus nicht vermiesen und sich nicht unterkriegen lassen. Sie senden ein karnevalistisches Lebenszeichen voller Frohsinn, Corona zum Trotz. Dann machen sie‘s ziemlich geheimnisvoll. „Vielleicht geschieht ja doch etwas: Spitzt eure Ohren und seid höchst aufmerksam“, ruft die KVG Hand in Hand den Närrinnen und Narren im munteren Froschdorf zu.

Die KVG will am Tag nach dem Altweiberdonnerstag, der erneut der Pandemie zum Opfer fällt, zum Trost die Menzelner Möhnen besuchen und hat sich auch für den Nelkensamstag ohne Zug etwas Besonderes überlegt. Und dann gibt‘s noch einen ganz lieben Gruß der besonders karnevalistischen Art, um die närrische Stimmung ein klein wenig zu heben: „Möhnen, die wir am Freitag, 25. Februar, nicht antreffen, können sich von Rosenmontag an bei der Volksbank-Filiale in Menzelen-Ost eine kleine Überraschung abholen.“ Das närrische Motto dafür laute: „Mit Pfläumchen, Button und ‘nen Spruch gibt’s ein kleinen Hochgenuss“. In dem frohen Sinne wünscht die KVG Hand in Hand schon jetzt Helau und Alaaf.