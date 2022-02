Mehr als 20 Einsätze : Sturmtief Zeynep hält Freiwillige Feuerwehr Alpen in Atem

Foto: Feuerwehr Alpen

Alpen Die ersten Einsätze waren am Freitagnachmittag, die letzten am Samstagmorgen: Mehr als 20 Einsätze hatte die Feuerwehr Alpen wegen des Sturmtiefs Zeynep. In den meisten Fällen mussten umgestürzte Bäume entfernt werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Alpen mitteilte, ist sie wegen des Sturmtiefs Zeynep am Freitag und Samstag mehr als 20 Mal alarmiert worden. Insgesamt waren rund 60 Kameradinnen und Kameraden im Gemeindegebiet im Einsatz.

In den frühen Nachmittagsstunden am Freitag (18. Februar 2022) seien die ersten Böen über den Niederrhein gezogen, berichtete die Feuerwehr. Bis 18 Uhr habe sie schon die ersten drei Einsätze abgearbeitet. Unter anderem habe die Einheit Menzelen im Bereich der Xantener Straße mit der Kettensäge einen Baum von Fahrbahn und Stromleitung entfernen müssen.

Um 18:06 Uhr seien die drei Einheiten der Gemeinde mit der Besetzung der Gerätehäuser beauftragt worden, erklärte die Feuerwehr. Bis 23 Uhr hätten sie 20 Einsätze abgearbeitet. Bäume seien mit Kettensägen aus dem Verkehrsraum und lose Dachziegel von Dächern entfernt worden.

Außerdem sei gegen 18:45 Uhr auf der Gindericher Straße außerhalb der geschlossenen Ortschaft ein Auto mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen, Die verletzte Person sei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Einsatzkräfte der Einheit Menzelen betreut worden. An dem Fahrzeug sei die Batterie abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt worden.

Am Samstag hätten die Einheiten Alpen und Menzelen zwischen 6:30 Uhr und 8 Uhr drei weitere Einsätzen gehabt. Wieder seien umgestürzte Bäume mit der Kettensäge von Straßen entfernt worden.

