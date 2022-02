Unwetter am Niederrhein : Relative Ruhe nach dem Sturm

Rheinbergs Fußgängerzone war am Samstagvormittag gesperrt. Es drohten Dachziegeln herabzustürzen. Foto: Uwe Plien

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Die Feuerwehren in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten hatten am Samstag mit Aufräumarbeiten noch eine ganze Menge zu tun. In Menzelen wurde ein Autofahrer leicht verletzt.

Nach den Turblenzen im Sturmtief Zeynep, das die Feuerwehren in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten bis in die Nacht zu Samstag in voller Stärke gefordert hatte, blieb‘s im Verlauf des Wochenendes relativ ruhig. So konnten die noch verbliebenen Gefahren, nachdem es am Samstagmorgen hell geworden war, abgearbeitet werden.

In Sonsbeck wurden die Sperrungen der Bernholter Straße und der Xantener Straße am Mittag aufgehoben werden. Die Xantener Straße war Freitagabend zwischen der Ampel-Kreuzung und dem Kreisverkehr am Ortsausgang gesperrt worden, weil ein mächtiger Baum umzukippen drohte und im Sturm nicht gefahrlos gefällt werden konnte. Ebenso war die Bernholter Straße in Labbeck vorsorglich gesperrt worden. Bis in die Nacht dauerte esin Labbeck, auf der Hammerstraße und der Uedemer Straße Bäume zu beseitigen, die in Stromleitungen zu stürzen drohten oder schon hineingestürzt waren. Die Feuerwehr Alpen half mit ihrer Drehleiter.

Auch für die Feuerwehr Rheinberg ging die Arbeit am Samstagmorgen weiter. So sperrte die Feuerwehr am Samstag einen Teil der Fußgängerzone, weil Dachziegeln von einem Haus herunterzufallen drohten. Am Alten Rathaus hatten sich Abdeckplanen gelöst und flatterten im Wind. Auf dem Parksteifen an der L137 in Winterswick war ein dort abgestellter Anhänger umgeweht worden. In Alpsray drohte ein Baum, auf ein Wohnhaus zu fallen. Die Einsatzkräfte zerlegten den Baum zunächst, um ihn dann zu fällen.

Auf der Gindericher Straße in Menzelen-Ost wurde am Freitagabend ein Mann leicht verletzt. Er war gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Auch auf dem Bankschen Weg zwischen Vynen und Wardt kollidierte ein Pkw mit einem umgestürzten Baum, der Fahrer blieb hier unverletzt. Die Urseler Straße musste zwischen den Campingplätzen Bremer und Speetenkath gesperrt werden. Hier verläuft die Straße durch ein Waldstück und war durch mehrere umgestürzte Bäume versperrt. Aufgrund der anhaltenden Windböen war eine Beseitigung zunächst zu gefährlich, sodass diese Arbeiten erst nach Ende des Sturms erfolgen.

