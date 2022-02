Appell der Feuerwehr Rheinberg : „Passen Sie weiterhin auf“

Rheinberg Die Feuerwehr Rheinberg hatte am Freitag und Samstag Dutzende Sturm-Einsätze. Selbst ihr eigenes Gerätehaus blieb nicht verschont. Und es müsse weiter mit „stärkeren Windböen“ gerechnet werden, warnte die Feuerwehr.

Das Sturmtief „Zeynep“ hat auch die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg in Atem gehalten. Am Freitag und Samstag wurde sie insgesamt zu weit mehr als 30 Einsätzen gerufen, wie sie auf Facebook berichtete. In den meisten Fällen sei es darum gegangen, umgestürzte Bäume mit der Motorsäge zu beseitigen oder lose Dachziegel von Dächern zu entfernen. Im Ortsteil Alpsray habe die Gefahr bestanden, dass ein Baum auf ein Wohnhaus fällt. Mit Drehleiter und Motorsäge sei er abgetragen und vorsorglich gefällt worden, sodass die Gefahr gebannt worden sei. Außerdem hätten größere Gegenstände von Straßen weggeräumt werden müssen. Es habe auch einen großflächigen Stromausfall gegeben, weil durch den Sturm Bäume in Oberleitungen gefallen waren. Selbst ihr Gerätehaus am Melkweg sei vom Sturm nicht verschont geblieben: Mehrere Dachziegel hätten entfernt werden müssen, weil sie herabzufallen drohten oder schon herabgefallen seien.