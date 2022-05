Soziales Engagement : Musik hilft Alpener Kindern

Alpen Das große Mai-Konzert in Menzelen hat 3200 Euro eingebracht. Der Erlös ist jetzt zu gleichen Teilen an Tafel und den Kinderschutzbund übergeben worden.

Der musikalische Leiter des Musikvereins, Malte Kolodzy, hatte das Programm zusammengestellt. Marsch und Polka dominierten den Vormittag, und am Nachmittag gab‘s einen bunten Strauß an Unterhaltung. Hennes Monien und Christian Kunst führten durchs Programm des Nachwuchs- und des Jugendorchesters.

Eingebracht hat das Fest unterm Strich auch 3200 Euro, die nun an den Kinderschutzbund und die Tafel in Alpen überreicht wurden. Karin van Bonn und Manfred Tönnis als Vertreter der beiden Hilfsorganisationen zeigten sich begeistert und skizzierten kurz ihre Aufgaben und benannten konkret, für welche künftigen Aktionen die Mittel eingesetzt werden.

Darüber hinaus finanziert der Kinderschutzbund einen Vortrag zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ am Donnerstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus Alpen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. „Mit dem Restbetrag“, so die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Karin van Bonn, „wird die Aktion Zaubern für Kinder am Weltkindertag bezahlt.“ Der zauberhafte Nachmittag findet am Sonntag, 25. September, um 15 Uhr im Saal der Gaststätte Zum Dahlacker statt.