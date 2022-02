Orkan „Zeynep“ : Feuerwehren sind mit allen Kräften im Einsatz

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Orkan „Zeynep“ fegt über das Land. Auch in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten wurden Bäume entwurzelt. Die Feuerwehren sind mit allen Kräften im Einsatz. Ein Überblick.

Volllast bei der Feuerwehr Das Orkantief Zeynep hat seinen Vorgänger Ylenia noch deutlich übertroffen und am Freitag bis tief in die Nacht hinein auch die Feuerwehren in Alpen, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck erneut in voller Stärke gefordert. Doch die Folgen des Sturms, der über den Niederrhein hinweg gefegt ist, waren bis zum Abend vergleichbar gering. Aber immer wieder mussten die Wehrleute mit der Kettensäge ran, um Fahrbahnen von Bäumen und Ästen zu befreien. Von Personenschäden war bis zum Abend nichts bekannt.



Alpen Die Leitstelle des Kreises in Wesel hatte die Koordination der Unwetter-Einsätze wegen der erwarteten Fülle an die örtliche Wehr delegiert. Alpens Feuerwehrchef Michael Hartjes und sein Team steuerten die Einsätze der drei Einheiten Alpen, Veen und Menzelen von der Leitstelle im neuen Gerätehaus an der von-Dornik-Straße aus. Alle drei Gerätehäuser waren vom Nachmittag an besetzt, insgesamt rund eine halbe Hundertschaft an ehrenamtlichen Rettern schoben Dienst. „Wir arbeiten die Einsätze, die uns per E-Mail erreichen, nach und nach ab“, sagte Hartjes am Abend. Gegen 16 Uhr war‘s nicht der Wind, sondern ein Blitz, der eine Eiche an der Xantener Straße (B 58) umgelegt hatte. Der Baum stürzte auf eine Stromleitung und legte den kompletten Bereich über Grünthal bis nach Borth elektrisch lahm. Es dauerte Stunden, bis überall wieder Strom fließen konnte. Auch im Ortskern von Alpen tobte sich der Orkan aus. An der Rathausstraße rüttelte er an einem Überdach an einem Doppelhaus. Hier fuhr der Löschzug die Drehleiter aus, um die Gefahr zu stoppen. Auch auf dem Dach der Turnhalle an der Grundschule Zum Wald tobte Zeynep seine Kräfte aus. Auf Auf der A 57 musste ein Baum abgeräumt werden.