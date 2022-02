Vor allem im Rheinberger Ortsteil Budberg : Krötenwanderung beginnt: Straßen werden gesperrt

Rheinberg Der Naturschutzbund (Nabu) und das Rheinberger Ordnungsamt sind darauf vorbereitet, dass bald die Krötenwanderung vor allem in und um Budberg beginnt. Das teilte der Nabu am Freitag mit.

Der Naturschutzbund (Nabu) und das Rheinberger Ordnungsamt sind darauf vorbereitet, dass bald die Krötenwanderung vor allem in und um Budberg beginnt. Das teilte der Nabu am Freitag mit. Eine Bodentemperatur von fünf bis sieben Grad und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 90 Prozent bildeten das Lieblings-Wanderwetter der Amphibien. Sturm und starker Wind gehörten nicht dazu. Deshalb seien die nächtlichen Vollsperrung in Budberg bereits eingerichtet. Betroffen ist die gesamte Wolfskuhlenallee und ein Teilstück der Rheinkamper Straße (Höhe Sportplatzeinfahrt bis Ecke Hecklerweg). Auch Bereiche der Raiffeisenstraße ab Höhe Tennisheimzufahrt sowie Ecke Spanische Schanzen/Waldstück sind betroffen. Der Heesenhof ist über Peldenweg und Am Kuckuck zu erreichen.

Die noch abgedeckte Beschilderung in den Zufahrtstraßen werde rechtsverbindlich, sobald die Krötenwanderung einsetze. Die Straßen sind dann von 19 bis 7 Uhr für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, auf die Hinweisschilder zu achten, um Umwege zu vermeiden. Umleitungshinweise sind ausgeschildert. Ordnungsamt und Nabu bitten um Verständnis und appellieren an die Autofahrer, landwirtschaftliche Wege als Abkürzung zu Hauptstraßen an den Budberger Seen generell zu meiden. Um vorsichtige Fahrweise wird außerdem auf der Straße Rüttgersteg/ehemaliger Bahnhof Eversael gebeten. Auch dort kreuzen die Tiere bei entsprechendem Wetter massenhaft die Straße und finden, selbst wenn sie nicht vom Autoreifen erfasst werden, durch die vom Fahrzeug erzeugte Druckwelle den sicheren Tod. Auf der Alpsrayer Straße wird am Montag auf der Höhe der Heydecker Ley wieder ein mobiler Amphibienzaun mit Fangeimern errichtet. Auch dort wird um vorsichtige Fahrweise gebeten.