Ausgemustertes Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr : Drehleiter für 22.600 Euro verkauft

Rheinberg Das Kölner Unternehmen Webertrucks ersteigerte das ausgemusterte Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg. Es wird in den nächstenTagen am Melkweg abgeholt.

Das ausgemusterte Drehleiter-Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg hat einen neuen Besitzer: Das Unternehmen Webertrucks aus Köln hat den Zuschlag für 22.600 Euro bekommen. Die Stadt hatte das Fahrzeug auf der Internet-Plattform www.zoll-auktion.de angeboten (wir berichteten). Webertrucks in Köln ist darauf spezialisiert, gebrauchte Nutzfahrzeuge wie Feuerwehr- oder Rettungswagen ebenso wie Kehrmaschinen an- und weiterzuverkaufen. Noch steht die Drehleiter in Rheinberg auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses am Melkweg. Voraussichtlich wird sie in den nächsten Tagen abgeholt.