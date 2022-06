1. KG Rot-Weiß Borth 1963 : Karl Baumann ist neuer Karnevalsprinz in Borth

Borth Die 1. KG Rot-Weiß Borth 1963 hat einen neuen Karnevalsprinzen: Karl Baumann. Er wurde im Garten des Präsidenten der Karnevalsgesellschaft, Thorsten Bongers, gewählt.

Wie bei vielen Vereinen war der kürzeste Tagesordnungspunkt der Rückblick auf die vergangene Session. Auf wenn die Borther Karnevalisten zu den wenigen Glücklichen gehörten, die noch eine Karnevalseröffnung feiern konnten, war damit auch schon alles erledigt. Karneval fiel weitgehend aus. Aus diesem Grunde hatte man sich entschlossen, nach langer Zeit wieder einen Tanz in den Mai zu feiern. Gemeinsam mit der Schützenbruderschaft und finanziell unterstützt durch das NRW – Programm „Neustart miteinander“ hat der Rückblick darauf allen Anwesenden große Freude bereitet, denn die Veranstaltung war ein toller Erfolg. Nach langem Warten war dies das erste Fest in der Region und das Zelt war voll. Die Karnevalisten aus Borth haben sich vorgenommen, die Veranstaltung in 2023 neu aufzulegen, ebenso soll das Oktoberfest am 22. Oktober wieder stattfinden.

Höhepunkt der Versammlung war die Prinzenwahl, denn die Borther blicken zuversichtlich in die Zukunft, was das karnevalistische Treiben in der Session 2022/2023 angeht. Schnell wurde mit Karl Baumann ein Prinz gefunden. Als langjähriges Mitglied des Vorstandes ist ihm das Feiern bestens bekannt. Nun hat er sich vorgenommen, dies in der Session 2022/2023 von der Spitze her zu betreiben und die Borther Karnevalisten durch die kommende Session zu führen. Ihm als Adjutanten zur Seite stehen Chantal Feldkamp, die auch neue Co-Sitzungspräsidentin für die Büttensitzung in 2023 sein wird und den Borther Möhnen bestens bekannt ist, und Jürgen van Haren, Mitglied des Vorstandes der 1. KG Rot-Weiß Borth.