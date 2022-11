Soziales Engagement in Alpen „Sternschnuppen“ erfüllen kleine Kinderwünsche

Wie in den vergangenen Jahren möchten der Orstverband Alpen im Kinderschutzbund und der Ortsausschuss St. Walburgis Menzelen Kindern aus bedürftigen Familien einen kleinen Weihnachtswunsch erfüllen. Diese sogenannte „Sternschnuppen-Aktion“ lief zuletzt immer auf dem Weihnachtsmarkt in Menzelen-Ost, wo stets mehr als hundert Spender die Aktion unterstützt haben. Da der Weihnachtsmarkt aber in diesem Jahr nicht stattfindet, möchten die Kinderschützer die Spender diesmal auf einem anderen Weg erreichen. Wer gerne den Geschenkwunsch eines Kindes im Wert von maximal 30 Euro übernehmen möchte, kann sich unter Angabe seines Namens und seiner Telefonnummer in der Zeit vom 25. und 26. November über Facebook oder per Mail an i.gluzek@dksb-alpen.de oder e.braems@dksb-alpen.de wenden. Darüber hinaus kann sich jeder Spender und jede Spenderin am 25. November zwischen 15 und 18 Uhr und am 26. November von 10 bis 14 Uhr bei Andrea Vogt unter Tel. 02802-2248 melden. Der Ortsverband im Kinderschutzbund und der Ortsausschuss St. Walburgis hoffen auf rege Beteiligung, damit für viele bedürftige Kindern ein kleiner Weihnachtswunsch in Erfüllung geht.