Neues Filmstudio : Volkshochschule plant eine eigene Sendung

Rheinberg „Wir von hier – Niederrhein auf Sendung!“ Mit diesem Angebot für Menschen mit viel Lebenserfahrung und noch mehr Neugier möchte die Volkshochschule (VHS) für Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten zusätzlich Leben in ihr neues Studio bringen.

Wenn jemand beruflich ein Experte auf einem Gebiet ist oder war, finden er oder sie es vielleicht bedauerlich, Tipps und Tricks nicht weitergeben zu können. Wer sich für Kunst, Kultur oder Lokalpolitik interessiert oder interessante Menschen kennt, die etwas Besonderes leisten oder sich für andere oder ein Projekt stark machen, ist ebenso angesprochen. Bei der Volkshochschule können diese Leute ihre „Speakers Corner“ finden“, teilt die VHS mit und lädt dazu ein mitzumachen, sich zu engagieren, davon zu berichten, was einen bewegt, freut und ärgert.

Wer sich angesprochen fühlt, könne gern bei einer monatlichen Sendung mitmachen – vor und hinter der Kamera, und zwar donnerstags von 10 bis 13 Uhr im VHS-Studioraum im Keller des ehemaligen Konvikts. Los geht’s am Donnerstag, 24. November. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Anmeldungen sind möglich bei der Volkshochschule in Rheinberg an der Lützenhofstraße 9 unter der Telefonnummer 02843 907400 oder auf der VHS-Seite www.vhs-rheinberg.de.