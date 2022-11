Frühkindliche Entwicklung : „Literarische Krabbelgruppe“ im Familienzentrum Alpen 

Alpen Man kann nicht früh genug damit anfangen: Gemeinsames Anschauen von Bilderbüchern fördert die Entwicklung von Kleinkindern. Der Kinderschutzbund macht in Alpens Familienzentren ein Angebot für Eltern und Kinder.

Der Kinderschutzbund in Alpen macht für Babys und Kleinkinder im Alter von 6 bis 18 Monaten ein ganz besonderes Angebot: In der „literarischen Krabbelgruppe“ geht es um die Förderung von Babys und Kleinkindern durch das Anschauen und Lesen von Bilderbüchern. Aber auch das gemeinsame Singen, Spielen und Musizieren soll dazu beitragen, die Entwicklung der Kinder zu stärken. Außerdem erhalten Eltern oder andere Betreuungspersonen wertvolle Hinweise auf altersgerechte Bücher und Anregungen, wie sie ihre Kleinkinder beim Lesen unterstützen können.

Das Angebot umfasst jeweils sechs Einheiten, die einmal wöchentlich – jeweils dienstags von 9.30 bis 10.30 Uhr – stattfinden. Die Gruppengröße ist auf zehn Kinder beschränkt, so der Kinderschutzbund. Der erste Veranstaltungsblock findet im Katholischen Familienzentrum in Alpen (Tel. 02802 2463) jeweils dienstags, 10. Januar bis 14. Februar, statt. Die zweite Runde findet im Evangelischen Familienzentrum in Alpen (Tel. 02802 7109) jeweils dienstags, vom 18. April bis zum 23. Mai, statt. Die Anmeldung wird per E-Mail an g.hackstein@dksb-alpen.de entgegengenommen.