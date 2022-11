Sorge um gesellschaftliche Akzeptanz Alpen plant neue Flüchtlingsunterkunft für 2,5 Millionen Euro

Das neue Haus am Bahnhof ist bezugsfertig. Es bietet Platz für 76 geflüchtete Menschen, die in jüngster Zeit nach Alpen gekommen sind. Es wird nicht lange dauern, bis auch hier jedes Bett belegt ist. Die Zuweisung von Geflüchteten geht auch in der kleinen Gemeinde Tag für Tag weiter. Vor dem Hintergrund hat der Ausschuss für Bauen und Planung Bereitschaft signalisiert, noch mal mindestens 2,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um neben der Unterkunft an der Ulrichstraße ein zweites massives Gebäude zu bauen, um die Unterbringung der Ankömmlinge auf Sicht sicherzustellen. Denn der freie Wohnungsmarkt gibt nicht mehr viel her.