Eine noch recht junge Gefahr : E-Autos fordern die Feuerwehr

Der brennende Dienst-BMW von Alpens Bürgermeister wurde damals zum Kühlen in einen Container voller Wasser gehoben. Foto: Schulmann

Alpen Eine Fortbildung für Wehrführer aus Xanten und Rheinberg im Alpener Gerätehaus bereitet auf eine recht junge, aber wachsende Gefahr vor. Die Erfahrungen sind noch recht gering. Es gab in der Region bislang einen, allerdings recht spektakulären Fall.

Die Bilder vom spektakulären Feuerwehreinsatz am Alpener Rathaus im April vorigen Jahres sind noch in vielen Köpfen. Da brannte das E-Auto von Bürgermeister Thomas Ahls und musste mit dem Kran in einen mit Wasser gefüllten Container gehievt werden, wo die Batterie über Nacht ausglühen musste. Nun hatte die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Führungskräfte von benachbarten Wehren zu einem Workshop über die neuen Herausforderungen durch E-Mobilät ins Gerätehaus Alpen eingeladen.