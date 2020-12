Soziale Aktion in Alpen : 105 Kinderwünsche werden wahr

Alpen Die Sternschnuppenaktion des Kinderschutzbundes in Alpen war trotz der Einschränkungen durch Corona ein großartiger Erfolg. Pakete wurden verteilt.

In diesem Jahr verlief die Sternschnuppenaktion des Kinderschutzbundes aufgrund der Corona-Pandemie mal ganz anders. Die Sternschnuppen mit den Wünschen Alpener Kinder hingen nicht wie sonst im Advent am schön geschmückten Tannenbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Menzelen-Ost, sondern wurden in enger Zusammenarbeit mit Andrea Vogt und Gisela Ladwig vom Ortsausschuss der Kirchengemeinde St. Walburgis Menzelen-Ost kontaktlos per Mail, über Facebook oder per Telefon ausgeteilt.